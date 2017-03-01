Под Курском в автокатастрофе погибли два человека, еще двое пострадали

В воскресенье, 5 марта, в Кореневском районе страшная авария унесла жизни двух человек. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 15 часов на дороге «Коренево-Снагость». Водитель трактора с прицепом не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". 67-летняя пассажирка "Газели" погибла на месте. 68-летний водитель автомобиля был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Еще два пассажира "Газели" с травмами госпитализированы в Кореневскую райбольницу.







