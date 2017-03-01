Сегодня в "Читающем троллейбусе" курянок поздравят с 8 марта. Он отправится с Красной площади в 11 часов и проследует по первому маршруту. Пассажиры познакомятся с историей весеннего праздника и его традициями, произведениями мировой классической литературы, в которых центральное место занимает женский образ. Особое внимание уделят женской поэзии и прозе. Салон троллейбуса на время превратится в импровизированную галерею, на которой будут представлены портреты знаменитых женщин России, которые внесли достойный вклад в различные отрасли. Также будут приятные сюрпризы. Поэтический «букет из стихов» порадует проникновенными строками о весне, любви, женщине. На остановках «Садовая» и «Московская площадь» выберут «счастливы пассажиров», им достанутся подарки от организаторов.



