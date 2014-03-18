В Курске состоятся весенние джазовые концерты

10 и 11 марта в курской филармонии состоятся концерты музыкального проекта Леонида Винцкевича «Да здравствует любовь!». Ожидается выступление известных музыкантов. Среди них Народный артист России гитарист Алексей Кузнецов, заслуженный артист России пианист Леонид Винцкевич, саксофонист Николай Винцкевич, бас-гитарист Сергей Винцкевич, ударник Вартан Бабаян и Леонид JUNIOR. На сцену выйдут коллективы и артисты филармонии — симфонический оркестр, трио Олега Овчаренко и дуэт вибрафонистов Александр Крупнов и Анна Князева. Свое творчество представят писатель Сергей Малютин и саунд-поэт Александр Бубнов. Также будет состоится выставка работ из керамики Марии Винцкевич и картин художника Владимира Канищева.



