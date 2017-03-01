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Под Курском в лобовом столкновении пострадали три человека

Сегодня, 12:08
Под Курском в лобовом столкновении пострадали три человека
Накануне вечером в Хомутовском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. По информации ГИБДД,  около 8 часов 38-летний водитель  «Лады Ларгус» при выезде на автодорогу «Тросна – Калиновка»  допустил столкновение на полосе встречного движения с ВАЗовской «десяткой», за рулем которой находился 26-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и 36-летняя пассажирка «Ларгуса» с травмами были госпитализированы в Дмитриевскую райбольницу. 

 

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