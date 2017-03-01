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Около 500 литров дизтоплива задержали таможенники

Вчера, 14:23
Около 500 литров дизтоплива задержали таможенники
В автомобильном пункте пропуска Суджа курские таможенники задержали около 500 литров «нелегального» дизельного топлива. При  осмотре микроавтобуса FIAT,  выезжавшего на Украину, выделили область под подозрением  в нижней части корпуса автомобиля. Под полом грузопассажирского отсека транспортного средства обнаружили два топливных бака сложной конструкции с жидкостью с характерным запахом нефтепродуктов объемом около 500 литров. Однако конструкция модели предусматривает  топливный бак объемом всего 80 литров.  36-летний водитель, житель Сумской области, пояснил, что ездит на автомобиле в Россию за дизельным топливом, так как у нас она дешевле. Дизтопливо мужчина не продает, а  использует в личных целях. По закону в отдельной емкости можно провозить через границу не более 10 литров бензина.  Всё, что превышает эту норму, необходимо задекларировать и оплатить пошлину. По факту нарушения таможенного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. По делу проводится расследование.

 

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