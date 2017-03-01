Около 500 литров дизтоплива задержали таможенники

В автомобильном пункте пропуска Суджа курские таможенники задержали около 500 литров «нелегального» дизельного топлива. При осмотре микроавтобуса FIAT, выезжавшего на Украину, выделили область под подозрением в нижней части корпуса автомобиля. Под полом грузопассажирского отсека транспортного средства обнаружили два топливных бака сложной конструкции с жидкостью с характерным запахом нефтепродуктов объемом около 500 литров. Однако конструкция модели предусматривает топливный бак объемом всего 80 литров. 36-летний водитель, житель Сумской области, пояснил, что ездит на автомобиле в Россию за дизельным топливом, так как у нас она дешевле. Дизтопливо мужчина не продает, а использует в личных целях. По закону в отдельной емкости можно провозить через границу не более 10 литров бензина. Всё, что превышает эту норму, необходимо задекларировать и оплатить пошлину. По факту нарушения таможенного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. По делу проводится расследование.