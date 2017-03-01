Губернатор поздравил курянок с Международным женским днем. Торжественное собрание прошло в драмтеатре имени Пушкина. Адресуя самые теплые пожелания прекрасной половине человечества, глава региона подчеркнул, что Курский край – это не только родина отважных воинов. Это родина женщин-тружениц, хранительниц семейного очага и русских народных традиций. Особые слова признательности прозвучали в адрес многодетных матерей. Их число в регионе увеличивается год от года, а детских домов и приютов становится все меньше. У курянок есть еще одна удивительная способность - сочетать роли хозяек и специалистов высочайшего класса. Это не раз доказывали и снова убедительно доказывают женщины-руководители крупных предприятий, территориальных органов федеральной власти, государственных и муниципальных структур, банков, финансовых, учебных, лечебных и культурных учреждений. Губернатор вручил особо отличившимся государственные и областные награды, а подарком для всех собравшихся стал праздничный концерт.