поиск по сайту
 

Губернатор поздравил курянок с Международным женским днем

Вчера, 16:41
Губернатор поздравил курянок с Международным женским днем
Губернатор поздравил курянок с Международным женским днем. Торжественное собрание прошло в драмтеатре имени Пушкина. Адресуя самые теплые пожелания прекрасной половине человечества, глава региона подчеркнул, что Курский край – это не только родина отважных воинов. Это родина женщин-тружениц, хранительниц семейного очага и русских народных традиций. Особые слова признательности прозвучали в адрес многодетных матерей. Их число в регионе увеличивается год от года, а детских домов и приютов становится все меньше.  У курянок есть еще одна удивительная способность - сочетать роли хозяек и специалистов высочайшего класса. Это не раз доказывали и снова убедительно доказывают женщины-руководители крупных предприятий, территориальных органов федеральной власти, государственных и муниципальных структур, банков, финансовых, учебных, лечебных и культурных учреждений. Губернатор вручил особо отличившимся государственные и областные награды, а подарком для всех собравшихся стал праздничный концерт. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама