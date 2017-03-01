В Курске выбрали лучшего конферансье

В Курске на фестивале "Студенческая весна Соловьиного края" выбрали лучшего конферансье. В конкурсе участвовали студенты местных вузов. Соревнование проходило в два этапа – домашнее задание и задание от жюри. Первое представляло собой заранее подготовленный сценарий проведения массового мероприятия. События для них были выбраны самые разные – памятные даты, музыкальные вечера, открытие фестивалей, праздничные дни, конкурсы красоты и даже был заявлен сценарий Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017. Вторым заданием была импровизация – на заданные темы участники готовили короткое выступление. Это было и открытие кинофестиваля, и реклама пены для бритья, и реклама на радио, и представление спонсоров, и юбилейный вечер Аллы Пугачевой. После всех конкурсных заданий у ребят была возможность получить консультацию жюри, задать интересующие их вопросы и услышать профессиональное мнение о своем выступлении.