Инспекторы показали военнослужащим тренажер "Фатальное зрение"

Сотрудники Курской Госавтоинспекции в одной из войсковых частей провели занятия, направленные на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей. Особенностью занятий стало знакомство присутствующих с тренажером - очки «Фатальное зрение». Инспекторы продемонстрировали специальные упражнения с очками. Военнослужащие смогли почувствовать влияние алкоголя на человека, а после сделать соответствующие выводы. В завершение встречи полицейские рассказали о дорожной ситуации в регионе и ответили на интересующие вопросы.