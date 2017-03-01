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Инспекторы показали военнослужащим тренажер "Фатальное зрение"

Сегодня, 12:03
Инспекторы показали военнослужащим тренажер
Сотрудники Курской Госавтоинспекции в одной из войсковых частей провели занятия, направленные на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей. Особенностью занятий стало знакомство присутствующих с тренажером - очки «Фатальное зрение». Инспекторы продемонстрировали специальные упражнения с очками. Военнослужащие смогли почувствовать влияние алкоголя на человека, а после сделать соответствующие выводы. В завершение встречи полицейские рассказали о дорожной ситуации в регионе и ответили на интересующие вопросы.

 

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