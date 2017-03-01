Российские школы выходят на новый уровень

Как информирует портал «Дни.ру», существующая в стране Федеральная программа по строительству школьных зданий предусматривает не только упразднение второй смены и ликвидацию дефицита мест. Фактически речь идет о том, чтобы вывести российскую школу на качественно новый процесс обучения.

Согласно условиям означенной программы, к 2025 г. в России будет создано свыше 6 с половиной миллионов ученических мест. На реализацию этой цели Федеральным центром и регионами за восьмилетний период будет потрачено три триллиона рублей! К примеру, в Псковской области за этот период будет сдано в эксплуатацию свыше сотни профильных объектов. Планируется, что новые школы будут представлять собой настоящие детские города в большом городе. К примеру, в краткосрочной перспективе в Тамбове сдается школа Сколково, на территории которой будет собственный стрелковый клуб, в планах возведение автогородка.

По словам вице-мэра Тамбова Сергея Кузнецова, планируется, что «будет создано такое образовательное, воспитательное и досуговое пространство, в котором ребенок с разными возможностями, желаниями, потребностями и интересами мог бы найти себя».

Еще один немаловажный аспект — объединение всех участников учебного процесса в одну систему. Как отметила ректор Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования Галина Шешерина, у каждого ученика средних и старших классов будет личный планшет с доступом к общей широкополосной сети. Информационная среда школы будет поддерживаться «Центром данных и управления». Видеосервер откроет доступ к имеющимся информационным, новостным, культурным и образовательным теле– и видео– программам.

В связи с этим стоит привести еще один наглядный пример — пермскую школу «Мастерград». В здании площадью 21 тыс. кв.м. находятся 48 предметных кабинетов, помещения для групповой работы учащихся и лекционные залы. Здесь четыре спортивных, тренажерный и хореографический залы. Присутствуют школьные мастерские – гончарная, отделочная, макетная, обработки металла, дерева, кулинарная. Уделено серьезное внимание высоким технологиям: есть видеостудия, 3D кабинет, кабинет робототехники, медиацентр, проектный офис, ряд лабораторий. Директор Татьяна Тиунова подчеркнула, что в этом и была задумка — создание маленького города в большом, чтобы дети с младых лет привыкали к жизни в мегаполисе.

Отмечается, что в создаваемых в рамках Федеральной программы зданиях учитываются потребности детей-инвалидов. Также серьезное внимание уделяется безопасности учебного процесса.