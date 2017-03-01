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Представителю курского филиала МРСК Центра присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ»

Сегодня, 12:02
Представителю курского филиала МРСК Центра присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Сергей Скорняков удостоен почётного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Как говорится в Указе Президента Российской Федерации, оно присвоено  ему «за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд». 
Сергей Стефанович пришел в энергетику в 1981 году, по окончании Курского политехнического института. Начинал инженером  в Центральной службе грозозащиты и испытаний высоковольтного оборудования РЭУ "Курскэнерго" затем долгие годы работал  старшим инженером по профилактическим испытаниям. В 2000-2010 годах возглавлял электротехническую службу и  службу технической эксплуатации Курскэнерго, после чего был назначен на нынешнюю должность. 
Сергей Скорняков  внес большой вклад в строительство и реконструкцию значимых для электросетевого комплекса Курской области энергообъектов - подстанций 35-110 кВ «Родники», «Котельная», «Возрождение», «Центральная» и «Мансурово». Участвовал в  формировании многолетних и годовых планов работ Курскэнерго по капитальному ремонту и техническому обслуживанию оборудования  подстанций и сетей 35/110 кВ, в реализации целевых  программ  по замене оборудования  подстанций и линий электропередачи. Свой большой производственный опыт и знания он передает сегодня молодым коллегам: в рамках наставнической деятельности Сергей Стефанович  подготовил к самостоятельной работе целый ряд специалистов, многие из которых в настоящее время являются руководителями разных уровней. 
Это не первая профессиональная награда Сергея Скорнякова. За многолетний и добросовестный труд он ранее удостаивался званий "Почетный энергетик" и "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", был отмечен Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, неоднократно поощрялся руководством компании и филиала.

 

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