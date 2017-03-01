Представителю курского филиала МРСК Центра присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ»

Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Сергей Скорняков удостоен почётного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Как говорится в Указе Президента Российской Федерации, оно присвоено ему «за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд».

Сергей Стефанович пришел в энергетику в 1981 году, по окончании Курского политехнического института. Начинал инженером в Центральной службе грозозащиты и испытаний высоковольтного оборудования РЭУ "Курскэнерго" затем долгие годы работал старшим инженером по профилактическим испытаниям. В 2000-2010 годах возглавлял электротехническую службу и службу технической эксплуатации Курскэнерго, после чего был назначен на нынешнюю должность.

Сергей Скорняков внес большой вклад в строительство и реконструкцию значимых для электросетевого комплекса Курской области энергообъектов - подстанций 35-110 кВ «Родники», «Котельная», «Возрождение», «Центральная» и «Мансурово». Участвовал в формировании многолетних и годовых планов работ Курскэнерго по капитальному ремонту и техническому обслуживанию оборудования подстанций и сетей 35/110 кВ, в реализации целевых программ по замене оборудования подстанций и линий электропередачи. Свой большой производственный опыт и знания он передает сегодня молодым коллегам: в рамках наставнической деятельности Сергей Стефанович подготовил к самостоятельной работе целый ряд специалистов, многие из которых в настоящее время являются руководителями разных уровней.

Это не первая профессиональная награда Сергея Скорнякова. За многолетний и добросовестный труд он ранее удостаивался званий "Почетный энергетик" и "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", был отмечен Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, неоднократно поощрялся руководством компании и филиала.



