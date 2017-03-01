Иркутский мэр «заказывает» оппонентов журналистам?

В интернете появилась запись телефонной беседы якобы советницы иркутского мэра Ирины Леньшиной с редактором одного из региональных средств массовой информации. Во время беседы она договаривается о компенсации, за которую данное СМИ прекратит публиковать плохие материалы про Дмитрия Бердникова. Со слов советницы становится понятно, что об этом ее попросил лично мэр.

Во время данного диалога голос Ирины Леньшиной предложил размещать очерняющие статьи на оппонентов. В разговоре упоминается правозащитник и главред газеты «Народный контроль Сибири» Евгений Еремеев, который "достал” Бердникова.

За такие услуги советница дала обещание ежемесячно переводить 240 тыс. рублей на счет СМИ. В разлетевшемся видео намекают, что вторым собеседником является главный редактор сайта "Бабр”.

В издание начали поступать телефонные звонки и письма из городского Управления по информационной политики с предложением убрать статью из общего доступа, но никакой опровергающей информации дано не было.

Источник: NewIrkutsk