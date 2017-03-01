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В Пристенском районе обнаружили школы и детсады без тревожных кнопок и видеонаблюдения

Сегодня, 12:14
В Пристенском районе обнаружили школы и детсады без тревожных кнопок и видеонаблюдения
В Пристенском районе прокуратура в судебном порядке добивается оборудования школ и детских садов системами видеонаблюдения и оповещения. Как сообщили в надзорном ведомстве, в 4 детских садах и техникуме отсутствуют каналы передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел и службу 112. Это отрицательно сказывается на безопасности, антитеррористической защищенности детей и работников учреждений. В трех школах съемка с камер видеонаблюдения не архивируется и не хранится в течение 30 суток, как того требует закон. Еще 7 образовательных учреждений Пристенского района не оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. Прокурор потребовал у директоров учебных заведений устранить нарушения. Также направлены в суд иски с требованием обязать администрацию Пристенского района и образовательные учреждения оборудовать школы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.

 

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