Гадалка обманула курян на три с лишним миллиона рублей

В Курске суда ожидает 30-летняя гражданка Молдовы, которая, выдавая себя за ценительницу, украла у горожан более трех миллионов рублей. По информации прокуратуры, в ноябре 2015 года обвиняемая размещала объявления о предоставлении своих услуг в СМИ и лифтах многоэтажек. Женщина утверждала, что она потомственная предсказательница и ведунья, «магистр белой и черной магий», проводит ритуалы по снятию порчи, гадает по картам и руке. За свои услуги лжегадалка брала от 1 до 15 тысяч рублей, также она забирала себе «заговоренные» золото и драгоценности. В итоге от действий молдаванки пострадали девять семей, они лишились более трех миллионов рублей. Мошенница ожидает вердикта суда.