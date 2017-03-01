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В Железногорске обчистили три квартиры

Сегодня, 12:38
В Железногорске обчистили три квартиры
В Железногорске в этом году уже зарегистрировано три заявления о квартирных кражах. Злоумышленники проникали в жилое помещение, отжав пластиковое окно. Предметом хищения стали ювелирные изделия и дорогостоящее имущество. Общая сумма ущерба - около 200 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется розыск причастных к совершению преступлений. Полиция призывает курян позаботиться о сохранности своего имущества и соблюдать простые правила. При выходе из дома необходимо закрывать окна и балконные двери. Если квартира расположена на первом этаже - лучше установить решетки на окнах. Также лестничные площадки должны быть хорошо освещены, а ключи не стоит оставлять под ковриком или в почтовом ящике. На время отпуска пусть соседи присмотрят за квартирой.

 

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