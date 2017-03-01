поиск по сайту
 

Пьяный мужчина "заминировал" дом на Привокзальной площади

Сегодня, 15:42
Пьяный мужчина
Накануне поздним вечером в оперативные службы поступил звонок о заминировали дома в Железнодорожном округе Курска. Это случилось в 22.30. Речь шла о якобы заложенной бомбе в 4-этажном доме №2 на Привокзальной площади. Прибывшие на место представители спецслужб эвакуировали жителей, некоторых даже пришлось разбудить. Взрывотехники и кинологи обследовали подъезды, но взрывного устройства не нашли. Как сообщили в региональном Управлении МВД, в тот же вечер полиция совместно с ФСБ установили личность звонившего. Им оказался житель «заминированного» дома. На момент звонка мужчина был пьян. Сейчас курянин дает объяснения в Железнодорожном отделе полиции.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама