Пьяный мужчина "заминировал" дом на Привокзальной площади

Накануне поздним вечером в оперативные службы поступил звонок о заминировали дома в Железнодорожном округе Курска. Это случилось в 22.30. Речь шла о якобы заложенной бомбе в 4-этажном доме №2 на Привокзальной площади. Прибывшие на место представители спецслужб эвакуировали жителей, некоторых даже пришлось разбудить. Взрывотехники и кинологи обследовали подъезды, но взрывного устройства не нашли. Как сообщили в региональном Управлении МВД, в тот же вечер полиция совместно с ФСБ установили личность звонившего. Им оказался житель «заминированного» дома. На момент звонка мужчина был пьян. Сейчас курянин дает объяснения в Железнодорожном отделе полиции.



