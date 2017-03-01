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Инна Дериглазова завоевала «бронзу» Гран-при в США

Вчера, 11:49
Инна Дериглазова завоевала «бронзу» Гран-при в США
В американском городе Лонг-Бич состоялся турнир Гран-при по фехтованию среди рапиристок. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова из Курской области завоевала в Штатах бронзовую медаль. Как отметили в Федерации фехтования России, для курянки турнир превратился в своеобразную встречу против сборной США. Все соперницы Дериглазовой на этом турнире представляли страну-хозяйку. Инна последовательно одолела Дельфину Девор, Сабрину Массиалас, Жаклин Дубрович, Николь Росс. И только в полуфинале американка Ли Кифер сумела одолеть курянку.

 

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