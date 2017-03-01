В Курске появится новый избирательный участок

В Курске этой осенью пройдут выборы депутатов городского Собрания VI созыва. Так как численность жителей растет с каждым годом, у избирательных округов изменятся границы. Кроме того, появится новый избирательный участок. «Сегодня в городе проживает 452 тысячи человек, в 2008-м было 407 тысяч. Заселяется микрорайон в посёлке Северный. Там появится новый избирательный участок», - рассказал мэр Курска Николай Овчаров. По его словам, при изменении схемы округов, учли пожелания курян и депутатов. «Мы постарались сохранить депутатов у себя в округах, потому что их там уже знают, они там многое сделали. Решения принимали без скандалов, были просто споры», - добавил Овчаров. Вместе с тем, в мэрии отметили большую внутреннюю миграцию избирателей. Так, за последние 5 лет в центр переехали более 10 тысяч курян.



