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В Курске появится новый избирательный участок

Вчера, 13:14
В Курске появится новый избирательный участок
В Курске этой осенью пройдут выборы депутатов городского Собрания VI созыва. Так как численность жителей растет с каждым годом, у избирательных округов изменятся границы. Кроме того, появится новый избирательный участок. «Сегодня в городе проживает 452 тысячи человек, в 2008-м было 407 тысяч. Заселяется микрорайон в посёлке Северный. Там появится новый избирательный участок», -  рассказал мэр Курска Николай Овчаров. По его словам, при изменении схемы округов, учли пожелания курян и депутатов. «Мы постарались сохранить депутатов у себя в округах, потому что их там уже знают, они там многое сделали. Решения принимали без скандалов, были просто споры», - добавил Овчаров. Вместе с тем, в мэрии отметили большую внутреннюю миграцию избирателей. Так, за последние 5 лет в центр переехали более 10 тысяч курян.  

 

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