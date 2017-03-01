Юрий Архангельский снялся в двухсерийной драме

В воскресенье, 26 марта, на телевидении выходит двухсерийный фильм «Молодой» с участием курского актера Юрия Архангельского. В драме рассказывается о типичном представителе золотой молодёжи Андрее Белозерцеве - сыне состоятельного владельца порта. После убийства отца, на него начинается охота. Перед героем стоит задача - найти убийцу и сохранить порт. Фильм снимали в Калининграде. Архангельский исполняет роль коррумпированного сотрудника полиции. Актер признался, что его герой далёк от его собственных убеждений. «У меня есть знакомые товарищи и сотрудники полиции и те, кто с другой стороны баррикады. Когда у меня возникают вопросы, когда нужно что-то понять и узнать, я у них консультируюсь. Периодически спрашиваю: как вы дошли до такой жизни?», - рассказал заслуженный артист России Юрий Архангельский. По его словам, полученные знания, он применяет в создании образа в кино. Он отметил, что фильм снимали в Калининграде. «В бывшем Кёнигсберге я был впервые. Мне очень понравились дома, которые остались ещё с тех времен. В заброшенном производственном помещении, где снимали фильм, на полу лежала плитка. Как оказалось, 1920-1930-х годов, её ещё немцы клали. Но она выглядела так, как будто её вчера положили, такая ровная», - добавил Архангельский. Премьера драмы «Молодой» состоится на канале НТВ 26 марта.











