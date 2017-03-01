Курский губернатор встретился с индийским послом

Курский губернатор встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Панкадж Сараном. В областной администрации отметили, что внешнеторговый оборот нашего региона с Индией в 2016 году составил порядка 3 млн долл. Кроме этого, Курск поддерживает и развивает сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров для Индии и оказывает поддержку в проведении ярмарок индийских товаров. Так, например, в нашем медуниверситете обучаются 600 индийских студентов. Александр Михайлов отметил, что целый ряд курских предприятий готов поставлять в Индию свою продукцию - промышленную и продовольственную. Курский губернатор выразил надежду, что нынешняя встреча откроет много нового для индийских партнеров и пригласил посла и делегацию индийских бизнесменов на Коренскую ярмарку и Среднерусский экономический форум.