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Курский губернатор встретился с индийским послом

Сегодня, 08:15
Курский губернатор встретился с индийским послом
Курский губернатор встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Панкадж Сараном. В областной администрации отметили, что  внешнеторговый оборот нашего региона с Индией в 2016 году составил порядка 3 млн долл. Кроме этого, Курск поддерживает и развивает сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров для Индии и оказывает поддержку в проведении ярмарок индийских товаров. Так, например, в нашем медуниверситете обучаются 600 индийских студентов. Александр Михайлов отметил, что целый ряд курских предприятий готов поставлять в Индию свою продукцию - промышленную и продовольственную. Курский губернатор выразил надежду, что нынешняя встреча откроет много нового для индийских партнеров и пригласил посла и делегацию индийских бизнесменов на Коренскую ярмарку и Среднерусский экономический форум. 

 

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