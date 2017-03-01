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На КЗТЗ задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Вчера, 12:11
На КЗТЗ задержали закладчика с крупной партией наркотиков
В Курске полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Как сообщили в УМВД, молодой человек год назад приехал в наш город, снял квартиру и занялся нелегальным заработком. Оперативники получили информацию, что дилер через тайник должен приобрести оптовую партию «дизайнерских» наркотиков, а затем заняться розничной реализацией. Полицейские задержали подозреваемого в микрорайоне КЗТЗ. Молодой человек оказал сопротивление и попытался скрыться, но ему это не удалось. Закладчика доставили в отдел. При нем обнаружили крупную партию синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело. 

 

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