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В Черемисиновском районе местный житель в овраге обнаружил артснаряд

Вчера, 12:00
В Черемисиновском районе местный житель в овраге обнаружил артснаряд
Сообщение об обнаружении опасной находки поступило в «Службу спасения-112» Черемисиновского района. Местный житель сообщил, что недалеко от деревни Осиновка в овраге он заметил странный металлический предмет. Мужчина понял, что это снаряд времен Великой Отечественной войны. На место выехали сотрудники полиции, которые оцепили место, и сапёры Аварийно-спасательной службы Курской области. Специалисты извлекли из-под земли 120-тимиллиметровый артиллерийский снаряд. Боеприпас вывезли на специальный полигон, где его уничтожили. Спасатели призывают курян быть внимательными при проведении земляных работ. При обнаружении любого подозрительного предмета сообщите о нём в «Службу спасения» по номеру 112.

 

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