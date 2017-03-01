Воры забрали технику и выпили весь алкоголь

В Суджанском районе раскрыта квартирная кража. Пока местная жительница была на работе, неизвестные проникли в дом и вынесли дорогой ноутбук и планшет. Также воры нашли алкоголь и выпили его, оставив хозяйке пустые бутылки. Оперативники выяснили, что на соседском доме установлена камера видеонаблюдения. Так удалось вычислить злоумышленников. Их нашли в течение часа. Квартирных воров задержаны на одной из улиц Суджи. Выяснилось, что 37-летние уроженцы различных регионов России приехали на работу в Беловский район. Преступление они совершили в свой выходной, который решили провести в Судже. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.