Итальянские каникулы бывшего Тульского губернатора. Dolce Vita Груздева

В газете La Stampa, одном из самых влиятельных итальянских СМИ, появилась информация, что Владимир Груздев, в прошлом занимавший пост губернатора Тульской области, приобрел шикарный особняк на Сардинии. По мнению издания, новая вилла Груздева нужна для того, чтобы уйти от проблем с законом. Возникшие у него сложности бывший чиновник пытается решить, купив недвижимость за пределами России.

La Stampa указывает, что на улице Алтея, где поселился Груздев, уже обитают многие владельцы солидного состояния. Новая вилла экс-губернатора находится в конце улицы. Самого здания почти не видно за длинным забором из кустарника и воротами впечатляющих размеров.

Роскошная вилла была преподнесена Груздевым своей жене в качестве подарка. Но все не так просто, как кажется: экс-губернатор планирует сделать этот особняк семейной резиденцией. Новый итальянский налог «фиксированной платы» для иностранцев, размер которого составляет всего лишь сто тысяч евро, сделал такой вариант действий возможным и для Груздева, и для многих других, отмечает издание.

Уже известно, что Италия ­– крайне удобная страна для состоятельных людей со всего мира. Не исключением стало и одно из лучших побережий Сардинии – Коста Смеральда. Сотрудники ЗАГС административного района Арзакена, расположенного на этом побережье, отмечают сейчас возросшее количество новых запросов на приобретение элитной недвижимости. Прошло только три месяца с начала года, а таких запросов уже 14. Шесть из них поступили с начала марта – то есть после вступления в силу положения о новом налоге. Имена заявителей, подавших эти запросы, остаются неизвестными. Но информация об одном из этих людей, Владимире Груздеве, уже стала доступной общественности.

Вилла, купленная за 24,7 миллионов евро – это шикарное двухэтажное строение площадью 413 квадратных метров. В здании есть 13 удобных комнат, и к нему примыкают парк с амфитеатром и сад. В прошлом этим особняком владел немецкий миллиардер Роберт Тео Клей. Дом расположен в престижном и удобном месте, ведь практически рядом – побережье, сад и пляж «Romazzino», заслуживший славу одного из лучших на побережье Коста Смеральда. Неудивительно, что среди новых соседей бывшего губернатора – очень состоятельные люди.

Владимир Груздев в политике уже давно. Начиная с 2007 года, он являлся депутатом Госдумы РФ и проработал там до 2011 года, затем занял пост губернатора Тульской области. Назначение на эту должность и привело Груздева к сегодняшней ситуации – у него возникли сложности с законом, из-за которых он покинул пост главы региона и стал искать возможность эмигрировать.

Актуальная для бывшего губернатора проблема – его привлечение в качестве фигуранта к расследованию по поводу незаконной растраты крупной суммы денег. Изначально причиной этого расследования стало обвинение, выдвинутое в отношении «правой руки» Груздева, который, как отмечает следствие, виновен в присвоении 650 тысяч рублей. Деньги планировалось потратить на организацию конференции для ветеранов Чернобыльской катастрофы, но средства ушли совершенно в ином направлении.

Италия – излюбленное место богачей, в том числе и российских, чья репутация не совсем чиста. Теперь и Владимир Груздев решил пополнить их ряды, тем самым не только уходя от ответственности перед законом, но и сменив российскую действительность на шикарную жизнь, которой он сможет наслаждаться на Коста Смеральда.