Пьяный курянин напал на отца с ножом

В Железнодорожном округе Курска задержан 35-летний мужчина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как пояснили в городском Управлении МВД, злоумышленник ранее уже был судим. Напившись, он бросился с кухонным ножом на своего отца и ударил в живот. Полицию и "скорую" вызвала мать подозреваемого, которая вернулась домой и обнаружила истекающего кровью супруга. Пенсионера в срочном порядке госпитализировали, ему уже провели операцию. Сейчас состояние пострадавшего остаётся тяжёлым. Злоумышленник не пытался скрыться, его задержали на месте преступления. За нападение на отца курянину грозит до 10 лет лишения свободы.