поиск по сайту
 

На Парковой 23-летний курчатовец пытался ограбить магазин

Вчера, 12:54
На Парковой 23-летний курчатовец пытался ограбить магазин
Днем в Курске пытались ограбить магазин на Парковой. Как сообщили в УМВД, молодой человек зашел в торговый зал. У контролера посетитель вызвал подозрение, поскольку, прежде чем пройти по торговым рядам, накинул капюшон так, чтобы невозможно было разглядеть его лицо. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный похищает товар, пряча его под одеждой. Контролер попытался остановить его на выходе, однако молодой человек стал сбегать. В ходе потасовки подозреваемый достал молоток, пытаясь нанести удары оппоненту. Потерпевшему удалось увернуться. Свидетели драки вызвали полицию. Через несколько минут налетчика уже задержали. Им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Курчатова. Его отправили под арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама