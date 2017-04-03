На Парковой 23-летний курчатовец пытался ограбить магазин

Днем в Курске пытались ограбить магазин на Парковой. Как сообщили в УМВД, молодой человек зашел в торговый зал. У контролера посетитель вызвал подозрение, поскольку, прежде чем пройти по торговым рядам, накинул капюшон так, чтобы невозможно было разглядеть его лицо. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный похищает товар, пряча его под одеждой. Контролер попытался остановить его на выходе, однако молодой человек стал сбегать. В ходе потасовки подозреваемый достал молоток, пытаясь нанести удары оппоненту. Потерпевшему удалось увернуться. Свидетели драки вызвали полицию. Через несколько минут налетчика уже задержали. Им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Курчатова. Его отправили под арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».