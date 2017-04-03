«Авангард» обыграл воронежский «Факел»

В рамках подготовки к продолжению первенства России в зоне «Центр» 2-го дивизиона футболисты курского «Авангарда» в воскресенье провели заключительный контрольный матч с воронежским «Факелом». Выездной спарринг завершился победой команды Игоря Беляева со счетом 2:0. В первом тайме мячей забито не было. На 65-й минуте отличился Роман Минаев, а спустя две минуты второй гол в ворота воронежцев провел Никита Имуллин. Кроме того, куряне, не играя официальную встречу, в рамках 17-го тура получили техническую выездную победу над «Орлом», в межсезонье снявшимся с чемпионата. Первый официальный матч весны «Авангард» проведёт на домашнем стадионе 16 апреля со столичным «Чертаново».