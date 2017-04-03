В Курске волонтеры устроят для бездомных пасхальный обед

В это воскресенье, 16 апреля, курские волонтеры, помогающие бездомным и нуждающимся людям, организуют праздничный Пасхальный обед. Помимо традиционных первых и вторых блюд, для людей испекут пасхальные куличи. По словам активистов, это будут домашние паски. Всех, кто хочет помочь волонтерам накормить бездомных, просят передать необходимые продукты. Для акции требуется изюм и цукаты, сахарная пудра, молоко. Традиционно нужны крупы, мясо, консервы, овощи, чай, хлеб, сладости к чаю. Также передать нуждающимся можно предметы первой необходимости и одежду.

Связаться с волонтерами можно по телефону 89102115284 или через группу "ВКонтакте"



