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В Курске волонтеры устроят для бездомных пасхальный обед

Вчера, 08:25
В Курске волонтеры устроят для бездомных пасхальный обед
В это воскресенье, 16 апреля, курские волонтеры, помогающие бездомным и нуждающимся людям, организуют праздничный Пасхальный обед. Помимо традиционных первых и вторых блюд, для людей испекут пасхальные куличи. По словам активистов, это будут домашние паски. Всех, кто хочет помочь волонтерам накормить бездомных, просят передать необходимые продукты. Для акции требуется изюм и цукаты, сахарная пудра, молоко. Традиционно нужны крупы, мясо, консервы, овощи, чай, хлеб, сладости к чаю. Также передать нуждающимся можно предметы первой необходимости и одежду. 
Связаться с волонтерами можно по телефону 89102115284 или через группу "ВКонтакте"

 

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