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В Курской области задержали более 5 тонн подозрительного масла

Сегодня, 13:01
В Курской области задержали более 5 тонн подозрительного масла
В Курской области задержали 5,5 тонн сливочного масла неизвестного производства. В региональном Управлении Россельхознадзора предполагают, что продукцию ввезли контрабандой с территории Украины. Грузовую «Газель», перевозившую сливочное масло, задержали полицейские в Суджанском районе. В фургоне они насчитали 269 коробов. На них отсутствовала какая-либо маркировка, сведения о производителе, составе масла, дате производства, условиях и сроках годности. Россельхознадзор отобрал пробы для исследования на показатели качества и безопасности. Продукцию изъяли и поместили на хранение в морозильную камеру до принятия решения. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.

 

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