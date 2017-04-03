В Курской области задержали более 5 тонн подозрительного масла

В Курской области задержали 5,5 тонн сливочного масла неизвестного производства. В региональном Управлении Россельхознадзора предполагают, что продукцию ввезли контрабандой с территории Украины. Грузовую «Газель», перевозившую сливочное масло, задержали полицейские в Суджанском районе. В фургоне они насчитали 269 коробов. На них отсутствовала какая-либо маркировка, сведения о производителе, составе масла, дате производства, условиях и сроках годности. Россельхознадзор отобрал пробы для исследования на показатели качества и безопасности. Продукцию изъяли и поместили на хранение в морозильную камеру до принятия решения. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.



