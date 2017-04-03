В полуфинале Евролиги курское "Динамо" встретится с чешским клубом

Сегодня курское "Динамо" в Екатеринбурге сыграет в полуфинале женской баскетбольной Евролиги. Соперник бело-голубых - клуб из Праги УСК. На групповом этапе подопечные Лукаса Мондело дважды одолели чешских спортсменок. Кстати, три из четырех команд-участниц «Финала четырех» представляют группу «А», которую «Динамо» в предварительном раунде прошло без единого поражения. Начало полуфинальной встречи в 19:30, в параллельном матче встретятся турецкая команда "Фенербахче" и хозяйки площадки из УГМК.



