поиск по сайту
 

5 жителей Курчатова отправились в тюрьму за нелегальный алкогольный бизнес

Сегодня, 12:59
5 жителей Курчатова отправились в тюрьму за нелегальный алкогольный бизнес
Сотрудники курского Управления ФСБ пресекли нелегальный алкогольный бизнес, который организовали пять жителей Курчатова. Участники противоправной схемы занимались приобретением, организацией канала транспортировки и реализацией фальсифицированного спиртного. Доходы превышали один миллион рублей в месяц. На злоумышленников завели уголовные дела. Решением Курчатовского районного суда их признали виновными и приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет со штрафом в размере от 80 до 300 тысяч рублей. Приговор суда обжалован. Однако вышестоящий Курский областной суд оставил наказание без изменения.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама