5 жителей Курчатова отправились в тюрьму за нелегальный алкогольный бизнес

Сотрудники курского Управления ФСБ пресекли нелегальный алкогольный бизнес, который организовали пять жителей Курчатова. Участники противоправной схемы занимались приобретением, организацией канала транспортировки и реализацией фальсифицированного спиртного. Доходы превышали один миллион рублей в месяц. На злоумышленников завели уголовные дела. Решением Курчатовского районного суда их признали виновными и приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет со штрафом в размере от 80 до 300 тысяч рублей. Приговор суда обжалован. Однако вышестоящий Курский областной суд оставил наказание без изменения.



