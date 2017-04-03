Почти 100 тысяч курян побывали на пасхальных богослужениях

В ночь с 15 на 16 апреля в православных храмах Курской области прошли торжественные пасхальные богослужения. Накануне праздника стражи порядка с применением служебно-розыскных собак и технических средств обследовали территории церквей на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Всего в Курской области в торжественных богослужениях приняли участие более 95 тысяч человек. Более 90 тысяч человек посетили кладбища.

В период празднования светлого Христова Воскресенья безопасность жителей региона обеспечивали около трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, подразделений Росгвардии, частных охранных предприятий, казачьих обществ и добровольных народных дружин. К счастью, православный праздник прошел спокойно, без происшествий.