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Почти 100 тысяч курян побывали на пасхальных богослужениях

Сегодня, 11:51
Почти 100 тысяч курян побывали на пасхальных богослужениях
В ночь с 15 на 16 апреля в православных храмах Курской области прошли торжественные пасхальные богослужения. Накануне праздника стражи порядка с применением служебно-розыскных собак и технических средств обследовали территории церквей на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Всего в Курской области в торжественных богослужениях приняли участие более 95 тысяч человек. Более 90 тысяч человек посетили кладбища.
В период празднования светлого Христова Воскресенья безопасность жителей региона обеспечивали около трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, подразделений Росгвардии, частных охранных предприятий, казачьих обществ и добровольных народных дружин. К счастью, православный праздник прошел спокойно, без происшествий. 

 

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