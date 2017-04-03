Более 60 "любителей сумрака" оштрафованы за тонировку

Всего за 2 недели в Железногорске более 60 водителей привлечены к административной ответственности за тонированные стекла автомобилей, светопропускаемость которых не соответствует требованиям ГОСТ. Как напомнили в региональном УМВД, штраф за незаконную тонировку – 500 рублей, при этом автомобилист должен устранить нарушения – снять тонировочную пленку. Если он этого не делает, автоинспекторы составляют требование об устранении выявленных недостатков в определенный срок. Если автовладелец попадется с тонировкой повторно, инспектор ДПС направляет в суд административный материал за неподчинение требованию сотрудников полиции. За это нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей либо административный арест до 15-ти суток. Некоторые водители уверены, что тонировка не мешает во время движения. Однако в полиции предупреждают: тонированные стекла ухудшают видимость, особенно в сумерки, а это может послужить причиной ДТП. «Любителям сумрака» полицейские рекомендуют «выйти из тени». Подобные рейды будут регулярными.