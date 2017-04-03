В Курской области назвали районы, где выросло число ДТП

В Курской области назвали районы, где выросло число автомобильных аварий. Это Тимский, Поныровский, Горшеченский, Октябрьский, Беловский, Касторенский, Хомутовский районы и Курск. В первом квартале 2017 года выросло число ДТП по вине пешеходов. В регионе зафиксировано 35 таких происшествий. В них погибли 5 человек, еще 27 получили травмы. При этом на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отметили, что в Курской области наблюдается позитивная динамика. За три месяца общее количество ДТП снизилось на 6%, число погибших в авариях людей уменьшилось на 18%, а получивших ранения - на 9,5%. В этом году инспекторы ГИБДД выявили 1008 пьяных водителей. Повторно сели за руль в нетрезвом состоянии 178 человек. Подчеркивается: более чем вполовину сократилось число аварий по вине пьяных. С начала года произошло 13 таких ДТП. Еще одна проблема - это нелегальные пассажирские перевозки. Количество составленных на нарушителей протоколов приближается к 200. Наиболее сложная ситуация на маршрутах «Курск - Курчатов», «Курск - Полевая», «Курск - Золотухино», «Курск - Кшень - Касторное».



