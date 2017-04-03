Курский «Политех» завоевал право играть в Суперлиге

Курский волейбольный клуб «Политех» впервые завоевал третье место среди женских команд Высшей Лиги «А», а это дает право в следующем сезоне выступать в Чемпионате России в числе команд сильнейшей волейбольной лиги страны – Суперлиге. Однако для курянок сезон 2016/2017 еще не закончился. В предстоящие выходные - 22-23 апреля - «Политех» в заключительном 18-м туре на домашнем паркете примет новосибирский «Олимп». Также наши волейболистки будут принимать поздравления с высокими спортивными наградами. Вручение медалей чемпионата состоится в субботу в спорткомплексе ЮЗГУ.



