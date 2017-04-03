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Курский «Политех» завоевал право играть в Суперлиге

Сегодня, 12:34
Курский «Политех» завоевал право играть в Суперлиге
Курский волейбольный клуб «Политех» впервые завоевал третье место среди женских команд Высшей Лиги «А», а это дает право в следующем сезоне выступать в Чемпионате России в числе команд сильнейшей волейбольной лиги страны – Суперлиге. Однако для курянок сезон 2016/2017 еще не закончился. В предстоящие выходные - 22-23 апреля - «Политех» в заключительном 18-м туре на домашнем паркете примет новосибирский «Олимп». Также наши волейболистки будут принимать поздравления с высокими спортивными наградами. Вручение медалей чемпионата состоится в субботу в спорткомплексе ЮЗГУ. 

 

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