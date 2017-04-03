Специалисты Курскэнерго проводят ремонт основного оборудования

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают ремонтные работы на основном электросетевом оборудовании.

В настоящее время энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции и линии электропередачи 0,4-10 кВ в Горшеченском и Обоянском районах электрических сетей, а также воздушные линии 110 кВ «Железногорская – Студенок», «Тим – Мантурово», «Южная – Льгов», «Садовая – Лесная», в Железногорском, Тимском, Мантуровском, Льговском районах Курской области и в областном центре. Кроме того на данный момент ими выполнен капитальный ремонт 49 из 140 запланированных на текущий год трансформаторов10/0,4 кВ.

Всего в текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать 2 509,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ, выполнить капитальный комплексный ремонт 23 подстанций и 416 комплектных трансформаторных подстанций. Среди крупнейших энергообъектов, где пройдет комплексный капремонт – подстанции 110/35/10кВ «Пены», «Касторное», «Обоянь», «Фатеж» и 110/10кВ «Городская». На реализацию ремонтной программы будет направлено 217,73 млн рублей.

«Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы позволяет максимально эффективно решать задачи по обеспечению надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного энергоснабжения потребителей Курской области», – отмечает первый заместитель директора – главный инженер «Курскэнерго» Вячеслав Истомин».