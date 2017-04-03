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Специалисты Курскэнерго проводят ремонт основного оборудования

Сегодня, 13:08
Специалисты Курскэнерго проводят ремонт основного оборудования
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  продолжают ремонтные работы  на основном электросетевом оборудовании.  
В настоящее время энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции и линии электропередачи 0,4-10 кВ в Горшеченском и Обоянском районах электрических сетей, а также воздушные линии 110 кВ «Железногорская – Студенок», «Тим – Мантурово», «Южная – Льгов», «Садовая – Лесная»,  в Железногорском, Тимском, Мантуровском, Льговском районах Курской области и в областном центре. Кроме того на данный момент ими выполнен капитальный ремонт 49 из 140 запланированных  на текущий  год трансформаторов10/0,4 кВ.  
Всего в текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать  2 509,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ,  выполнить капитальный комплексный ремонт 23 подстанций и  416 комплектных трансформаторных подстанций. Среди крупнейших энергообъектов, где пройдет комплексный капремонт  – подстанции 110/35/10кВ «Пены», «Касторное»,  «Обоянь»,  «Фатеж» и 110/10кВ «Городская». На   реализацию  ремонтной программы будет направлено  217,73 млн рублей.
 «Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы позволяет максимально эффективно решать задачи по обеспечению надежного функционирования  электросетевого комплекса и бесперебойного энергоснабжения потребителей  Курской области», – отмечает первый заместитель директора – главный инженер «Курскэнерго» Вячеслав Истомин».

 

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