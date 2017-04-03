Боксер Андрей Афонин подписал контракт с компанией «Мир бокса»

Курский боксер Андрей Афонин подписал трехлетний контракт с промоутерской компанией «Мир бокса». 28-летний спортсмен уже дважды выступил на турнирах под эгидой этой организации и в обеих битвах одерживал победу. Так, в первом поединке Афонин во втором раунде нокаутировал опытного боксера из Аргентины Эмилио Зарате. А в апреле он досрочно завершил бой с Торнике Пуричамиашвили из Грузии. Следующий поединок Афонин проведет 1 июля на большом вечере бокса в Москве. В этом турнире примет участие и еще один боксер из Курска Александр Поветкин.



