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Боксер Андрей Афонин подписал контракт с компанией «Мир бокса»

Сегодня, 08:06
Боксер Андрей Афонин подписал контракт с компанией «Мир бокса»
Курский боксер Андрей Афонин подписал трехлетний контракт с промоутерской компанией «Мир бокса». 28-летний спортсмен уже дважды выступил на турнирах под эгидой этой организации и в обеих битвах одерживал победу. Так, в первом поединке Афонин  во втором раунде нокаутировал опытного боксера из Аргентины Эмилио Зарате. А в апреле он досрочно завершил бой с Торнике Пуричамиашвили из Грузии. Следующий поединок Афонин проведет 1 июля на большом вечере бокса в Москве. В этом турнире примет участие и еще один боксер из Курска Александр Поветкин.

 

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