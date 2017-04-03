В выходные на курских дорогах снова будут ловить пьяных водителей

В предстоящие выходные в Курске и области Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Напомним, за пьяную езду предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.



