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В выходные на курских дорогах снова будут ловить пьяных водителей

Сегодня, 12:03
В выходные на курских дорогах снова будут ловить пьяных водителей
В предстоящие выходные в Курске и области Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.
Напомним, за пьяную езду предусмотрен административный штраф в  30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.

 

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