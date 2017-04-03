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Курские пограничники задержали пятерых нелегальных мигрантов

Сегодня, 14:21
Курские пограничники задержали пятерых нелегальных мигрантов
Курские пограничники пресекли попытку перемещения группы незаконных мигрантов через границу России. Наряд вблизи села Козино Рыльского района задержал 5 иностранных граждан, которые в обход пункта пропуска незаконно пересекли границу. Также сотрудники выявили двух россиян-пособников, они передвигались на автомобиле, чтобы встретить нарушителей госграницы. Трое из нелегальных мигрантов -граждане Азербайджана. Остальные, по их словам, являются гражданами Украины. Также установлено, что четверым иностранцам въезд на территорию России запрещен. Сейчас проводится комплекс процессуальных действий. 

 

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