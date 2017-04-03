Центрально-Черноземный банк в рамках Программы льготного кредитования предприятий АПК одобрил заявки на сумму свыше 4,3 млрд рублей

21 апреля 2017 года, г. Воронеж. В начале года Сбербанк и Министерство сельского хозяйства РФ подписали Соглашение о сотрудничестве по Программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса. К работе в этом направлении активно подключился и Центрально-Черноземный банк. Так, с начала старта программы клиентам сегмента CIB на территории Черноземья уже одобрены заявки на общую сумму 4,3 млрд рублей. В настоящий момент заключены договоры и выданы кредиты на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Большинство клиентов, подключившихся к Программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, хорошо известны в регионе и являются лидерами в таких отраслях, как растениеводство, животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что новый порядок субсидирования позволяет сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные (до 1 года, в размере не более 1 млрд рублей) и инвестиционные кредиты (до 8 млрд рублей на срок от 2 до 15 лет) по ставке не более 5 % годовых.





Новый порядок максимально упрощает получение заёмщиками финансовых средств с применением механизмов субсидирования. Ранее заёмщик получал кредит от банка по рыночной ставке и должен был обращаться в уполномоченный орган, чтобы получить компенсацию. С введением в действие нового порядка аграрии получили возможность сразу получить кредит по льготной ставке, все коммуникации с Минсельхозом России теперь осуществляются на стороне банка (отправка документов на получение субсидии и т.п.).

-Мы стремимся, чтобы клиент получал все необходимые услуги максимально быстро и удобно для него. Сбербанк принял активное участие в формировании нового льготного механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей через банки, чтобы предоставить привлекательные предложения для наших клиентов и максимально упростить для них процесс получения мер господдержки, — считает управляющий директор CIB Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталья Демина.