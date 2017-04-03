Курское «Динамо» уступило «лисицам» в первом матче финала Чемпионата России

Курское "Динамо" в воскресенье на домашнем паркете начало борьбу за золото женской Премьер-лиги. Впервые бело-голубые вышли в финал чемпионата России. Соперником подопечных Лукаса Мондело стал действующий чемпион УГМК из Екатеринбурга. Первый матч состоялся в СКК и завершился со счётом 56:67. Сегодня встреча состоится там же в 19 часов. Затем команды переместятся в Екатеринбург. Серия продлится до трех побед. Пока со счётом 1-0 лидируют уральские «лисицы».