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Курское «Динамо» уступило «лисицам» в первом матче финала Чемпионата России

Сегодня, 11:30
Курское «Динамо» уступило «лисицам» в первом матче финала Чемпионата России
Курское "Динамо" в воскресенье на домашнем паркете начало борьбу за золото женской Премьер-лиги. Впервые бело-голубые вышли в финал чемпионата России. Соперником подопечных Лукаса Мондело стал действующий чемпион УГМК из Екатеринбурга. Первый матч состоялся в СКК и завершился со счётом 56:67. Сегодня встреча состоится там же в 19 часов. Затем команды переместятся в Екатеринбург. Серия продлится до трех побед. Пока со счётом 1-0 лидируют уральские «лисицы». 

 

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