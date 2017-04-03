Курская семья вместе с мусором сожгла свой дом

Курская семья лишилась крыши над головой из-за банального несоблюдения правил пожарной безопасности: вместе с мусором хозяева сожгли и дом. Этот случай произошел в минувшие выходные в Понырях. Как сообщили в МЧС, огонь уничтожил дворовую постройку, в доме сгорела кровля и потолочное перекрытие. Как выяснилось, глава семейства, сжигая мусор на участке, оставил костер без присмотра. Огонь перекинулся на сарай, а потом и на жилье. В доме проживала семья с двумя детьми. Сейчас погорельцы находятся у родственников.