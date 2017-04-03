За вечер в Курской области сгорели два дома

Накануне вечером в Курской области сгорели сразу два частных дома. В обоих случаях это были деревянные строения. Первый пожар случился около девяти вечера в селе Захарково Конышевского района. Пожарные ликвидировали огонь за 10 минут, однако, к этому моменту в здании уже были повреждены потолочные перекрытия и стены, уничтожены личные вещи хозяев. А через полтора часа загорелся дом в селе Алексеевка Глушковского района. На место происшествия прибыли пожарные из поселка Теткино и Званное. Огнеборцы с возгоранием справились быстро, но к их приезду уже выгорел чердак и серьезно пострадали потолочные перекрытия. Причины пожаров устанавливаются.