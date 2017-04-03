Сегодня утром в Ворошнево в ДТП погибла женщина

Сегодня ранним утром в поселке Ворошнево Курского района произошла авария со смертельным исходом. Примерно в полвосьмого утра столкнулись два легковых автомобиля - «Шевроле Круз» и ВАЗ 99-й модели. По предварительным данным, ВАЗ не предоставил преимущество иномарке. После удара обе машины выбросило за пределы проезжей части. Отечественную легковушку смяло до середины салона. 43-летняя женщина, управлявшая 99-й, погибла на месте. 44-летний водитель и 16-летняя пассажирка «Шевроле» с травмами доставлены в больницу.