поиск по сайту
 

Сегодня утром в Ворошнево в ДТП погибла женщина

Сегодня, 12:09
Сегодня утром в Ворошнево в ДТП погибла женщина
Сегодня ранним утром в поселке Ворошнево Курского района произошла авария со смертельным исходом. Примерно в полвосьмого утра столкнулись два легковых автомобиля - «Шевроле Круз» и ВАЗ 99-й модели. По предварительным данным, ВАЗ не предоставил преимущество иномарке.  После удара обе машины выбросило за пределы проезжей части. Отечественную легковушку смяло до середины салона. 43-летняя женщина, управлявшая 99-й, погибла на месте. 44-летний водитель и 16-летняя пассажирка «Шевроле» с травмами доставлены в больницу. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама