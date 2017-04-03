поиск по сайту
 

Депутат Курского горсобрания оказался на скамье подсудимых за угрозу убить электрика

Сегодня, 12:23
Депутат Курского горсобрания оказался на скамье подсудимых за угрозу убить электрика
Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Курского городского Собрания Романа Гладких. Его обвиняют в угрозе убийством. Как сообщили в СК, депутат является заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «ГТР». У этой фирмы образовалась задолженность за электроэнергию. Поэтому утром 29 декабря 2016 года сотрудник АО «Курские электрические сети» явился в организацию, чтобы отключить электроснабжение здания. Однако замдеректора решил помешать этому. Тогда он схватился за карабин, направил оружие в сторону электрика и сказал, что застрелит его. Сотрудник "Курских жлектрических сетей" воспринял угрозы реально, испугался и потому не выполнил свои служебные обязанности.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело уже направлено в суд.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама