Депутат Курского горсобрания оказался на скамье подсудимых за угрозу убить электрика

Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Курского городского Собрания Романа Гладких. Его обвиняют в угрозе убийством. Как сообщили в СК, депутат является заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «ГТР». У этой фирмы образовалась задолженность за электроэнергию. Поэтому утром 29 декабря 2016 года сотрудник АО «Курские электрические сети» явился в организацию, чтобы отключить электроснабжение здания. Однако замдеректора решил помешать этому. Тогда он схватился за карабин, направил оружие в сторону электрика и сказал, что застрелит его. Сотрудник "Курских жлектрических сетей" воспринял угрозы реально, испугался и потому не выполнил свои служебные обязанности.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело уже направлено в суд.



