Курянин, протащивший инспектора ДПС, получил условный срок

Состоялся суд над 24-летним жителем Суджанского района. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти - сообщили в прокуратуре. Прошлой осенью в Рыльске инспектор ДПС остановил ВАЗ и потребовал у водителя предъявить документы на право управления транспортным средством. Однако мужчина отказался подчиниться и потребовал вызвать руководство. Прибывший на место начальник местного отдела ГИБДД объяснил водителю, что проводятся профилактические мероприятия, а водитель обязан предоставить документы по требованию сотрудников ДПС. В момент передачи документов через приоткрытое окно автомобилист зажал руку полицейского стеклоподъемником, тронулся и протащил его таким образом несколько метров, пока инспектор не освободил руку. Автомобиль правонарушителя заблокировали двумя патрульными машинами. Продолжая попытки скрыться, водитель стал объезжать эти автомобили и несколько раз бампером ударил по ногам инспектора, преградившего ему дорогу.

Суд приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком. В течение этого времени курянин будет находиться на контроле территориальной уголовно-исполнительной инспекции.