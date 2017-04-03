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В Курске устроят молодежный велофестиваль

Сегодня, 08:26
В Курске устроят молодежный велофестиваль
29 апреля более 300 школьников и студентов  Курска станут участниками Молодежного велофестиваля, он пройдет в Областном дворце молодежи. Посетителям обещают насыщенную программу: турнир по голдспринту, просмотр лучших работ Российского фестиваля любительских фильмов «Велокино», выставку оригинальных самодельных велосипедов, показательное выступление команды велотриалистов, презентация Городского патриотического велоквеста и множество сюрпризов, связанных с велосипедной тематикой. Открытие велофестиваль в 14 часов в субботу. 
Программа Велофестиваля:
13.30 –  Прибытие гостей и участников:
- выставка рисунков на велосипедную тематику,
- выставка велосипедов курских мастеров,
- вело-аквагрим,
14.00 – Торжественное открытие Фестиваля;
14.15 – Просмотр программы Российского фестиваля любительских фильмов «Велокино», начало показа;
14.45 - Турнир по голдспринту;
15.30 - Второй блок Российского фестиваля любительских фильмов «Велокино»;
16.00 – Награждение по итогам соревнований в рамках Фестиваля;
16.15 - Показательные выступления велотриалистов; мастер-классы участников Фестиваля.  

 

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