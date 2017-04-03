В Курске устроят молодежный велофестиваль

29 апреля более 300 школьников и студентов Курска станут участниками Молодежного велофестиваля, он пройдет в Областном дворце молодежи. Посетителям обещают насыщенную программу: турнир по голдспринту, просмотр лучших работ Российского фестиваля любительских фильмов «Велокино», выставку оригинальных самодельных велосипедов, показательное выступление команды велотриалистов, презентация Городского патриотического велоквеста и множество сюрпризов, связанных с велосипедной тематикой. Открытие велофестиваль в 14 часов в субботу.

Программа Велофестиваля:

13.30 – Прибытие гостей и участников:

- выставка рисунков на велосипедную тематику,

- выставка велосипедов курских мастеров,

- вело-аквагрим,

14.00 – Торжественное открытие Фестиваля;

14.15 – Просмотр программы Российского фестиваля любительских фильмов «Велокино», начало показа;

14.45 - Турнир по голдспринту;

15.30 - Второй блок Российского фестиваля любительских фильмов «Велокино»;

16.00 – Награждение по итогам соревнований в рамках Фестиваля;

16.15 - Показательные выступления велотриалистов; мастер-классы участников Фестиваля.