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Тысячи курян вышли на первомайскую демонстрацию

Вчера, 13:17
Тысячи курян вышли на первомайскую демонстрацию
Тысячи курян вышли на первомайскую демонстрацию. Колонна  прошла по улице Ленина. Праздник  весны и труда объединил самых разных людей: это трудовые и студенческие коллективы, школьники, ветераны, представители власти, различных партий и конфессий, национальностей и рас. Поздравил с Первомаем курян губернатор Александр Михайлов. Он выразил огромную признательность за труд ветеранам, создавшим мощный экономический потенциал области, нынешним передовикам производства, всем трудовым коллективам, профсоюзным и иным общественным организациям. И пожелал всем жителям области праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.

 

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