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В Курске пара пыталась незаконно обновить гардероб

Сегодня, 13:22
В Курске пара пыталась незаконно обновить гардероб
В Курске перед судом предстанут жители Курчатовского района, которые решили бесплатно обновить свой гардероб. Свой выбор злоумышленники остановили на магазине спортивной одежды. Несколько раз мужчина и девушка появлялись в торговом зале, складывая в рюкзак приглянувшиеся вещи, с которых срывали специальные магнитные метки. Похищенное оставляли в камере хранения на первом этаже торгового центра. На манипуляции подозрительных покупателей обратили внимание охранники, они наблюдали за происходящим через камеры и вызвали полицию. Злоумышленника попросили пройти через рамки сигнализации, но он попытался скрыться. После задержания все вещи – более 20 предметов – кепки, футболки, спортивные костюмы были изъяты. Общий ущерб, нанесённый магазину, превысил 40 тысяч рублей. Вскоре подозреваемым будет предъявлено обвинение - сообщили в пресс-службе городского УМВД. 

 

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