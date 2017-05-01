В преддверии Дня Победы сотрудники МРСК Центра благоустраивают мемориалы и воинские захоронения Великой Отечественной войны

Работники «МРСК Центра» чтят бессмертный подвиг героев, отстоявших независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Энергетики не только проявляют заботу о ныне здравствующих ветеранах, но и помогают сохранять память о тех, кто пал на полях сражений. Предметом их внимания, в частности, являются мемориальные сооружения, воинские захоронения, объекты воинской славы. Они благоустраивают их, убирают прилегающую территорию, обеспечивают энергоснабжение.

По традиции большие работы проводятся в преддверии 9 Мая, когда памятные места готовят к проведению праздничных мероприятий. Не стала исключением и 72-летняя годовщина Великой Победы.

Так, сотрудники Ракитянского района электрических сетей (РЭС) Белгородэнерго в канун праздника привели в порядок могилу и сквер памяти своего земляка, полного кавалера ордена Славы Александра Писклова, расположенные в селе Солдатское и поселке Ракитное Ракитянского района области. Сержант Писклов был удостоен наград за смелые и решительные действия в боях под польским городом Дембица, на Сандомирском плацдарме на левом берегу реки Вислы и в Германии на западном берегу Одера в 1944–1945 годах. Интересно, что сквер в честь героя был разбит в 2012 году по инициативе именно работников Ракитянского РЭС, предложивших сохранить память о заслугах этого выдающегося человека — ветерана войны и заслуженного работника Белгородской энергосистемы.

Аналогичные мероприятия были выполнены и в других производственных подразделениях Белгородэнерго. В Прохоровском районе, где в годы войны произошло крупнейшее танковое сражение, энергетики расчистили и прибрали мемориал Воинской славы, установленный на братской могиле 135 советских солдат в селе Красное, а в Валуйском — навели порядок у братской могилы, где похоронены женщины и дети, расстрелянные фашистами в 1942 году.

Сотрудники Шебекинского РЭС белгородского филиала не только благоустроили, но и подключили к сетям мемориальный комплекс Великой Отечественной войны на окраине села Ржавец. Комплекс сооружен в память о бойцах 72-й, 226-95-й и 213-й гвардейских стрелковых дивизий и зенитчиков 5-й Братиславской артиллерийской дивизии, участвовавших в ожесточенных боях, развернувшихся летом 1943 года в рамках Курской битвы на территории Шебекинского района. На памятной доске высечены имена троих особо отличившихся участников тех сражений, удостоенных звания Героя Советского Союза: старшего сержанта Александра Зуборева, гвардии лейтенанта Владимира Колесникова и гвардии старшего сержанта Василия Кузнецова. Чтобы организовать освещение площадки перед памятником, энергетики установили две металлические опоры с энергосберегающими светильниками, прожекторы для подсветки мемориальных табличек и проложили 130 метров кабельной линии электропередачи.

«Такие мероприятия — добрая традиция для энергетиков МРСК Центра. Из года в год забытые монументы в отдаленных населенных пунктах обновляются и обретают новую жизнь. Герои не должны быть забыты, и мы стараемся делать все возможное, чтобы этого не случилось», — рассказал начальник Шебекинского РЭС Андрей Абросимов.

В смоленском филиале компании представители Совета по работе с молодежью приняли участие в благоустройстве места первого захоронения Героя Советского Союза, партизана-подрывника Владимира Куриленко. Он был похоронен в деревне Выставка Демидовского района Смоленской области, а после, в 1947 году, его прах был перевезен в Смоленск и перезахоронен у крепостной стены, в Сквере памяти героев.

«Я считаю, что долг каждого — заботиться об историческом наследии родного края. Это особенно важно, когда речь идет о событиях Великой Отечественной войны. Наша задача — передать память о подвиге нашего народа будущим поколениям, не допустив искажений и кривотолков», — поделился председатель Совета по работе с молодежью Смоленскэнерго Алексей Магон.

В числе памятников, приведенных в порядок специалистами Липецкэнерго, — монументы Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Жемчужникову в Покрово-Казацкой сельской слободе в Лебедянском районе, памятный знак погибшим летчикам 874-го авиаполка, принимавшим участие в сражениях на Курской дуге, в селе Измалково Измалковского района, братское захоронение в селе Конь-Колодезь Хлевенского района, а также расположенная в Воловском районе легендарная высота 194.0 «Огурец», в боях за которую, по разным оценкам, погибло до 5 тысяч бойцов Красной Армии. Энергетики очистили от мусора территорию каждого из объектов, побелили деревья, высадили новые саженцы. А сотрудники Клинцовского РЭС Брянскэнерго привели в порядок памятник семьям партизан, расстрелянным фашистами в 1943 году и прилегающую к памятному месту территорию.

Более 100 воинских захоронений и мемориалов в преддверии 9 Мая привели в порядок сотрудники курского филиала. Среди них — памятник легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу в Медвенском районе и монумент Неизвестному Герою — в Солнцевском. Сотрудники Поныровского РЭС Курскэнерго в рамках стартовавшей в апреле во всех филиалах МРСК Центра программы «Зеленый РЭС» совместно с представителями местных общественных организаций высадили на Аллее Энергетиков и Аллее Героев в поселке Поныри на северном фасе Курской дуги березы и туи. Обе аллеи были заложены ранее в рамках проектов «МРСК Центра» «Сохраним энергию леса» и «История одного подвига».