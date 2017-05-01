260 сотрудникам ПАТП Курска выплатили долги по зарплате после обращения в прокуратуру

В прокуратуру Центрального округа Курска обратились работники ПАТП с заявлениями о нарушении их трудовых прав. Как сообщили в надзорном ведомстве, на предприятии образовалась задолженность по зарплате - более 7 млн. руб. В течение двух месяцев вознаграждение за труд не получили 260 работников. После заявления обращения в суд долги по зарплате погасили в полном объеме.

Прокуратура потребовала у руководства ПАТП Курска наказать виновных. Главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. Также за нарушение трудового законодательства гендиректор оштрафован на 21 тысячу рублей.



