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260 сотрудникам ПАТП Курска выплатили долги по зарплате после обращения в прокуратуру

Вчера, 15:10
260 сотрудникам ПАТП Курска выплатили долги по зарплате после обращения в прокуратуру
В прокуратуру Центрального округа Курска обратились работники ПАТП с заявлениями о нарушении их трудовых прав. Как сообщили в надзорном ведомстве, на предприятии образовалась задолженность по зарплате - более 7 млн. руб. В течение двух месяцев вознаграждение за труд не получили 260 работников. После заявления обращения в суд долги по зарплате погасили в полном объеме. 
Прокуратура потребовала у руководства ПАТП Курска наказать виновных. Главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. Также за нарушение трудового законодательства гендиректор оштрафован на 21 тысячу рублей. 

 

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